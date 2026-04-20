Senza microchip e con gravi lesioni cani maltrattati a Mondello | denunciato un uomo

A Mondello, due cani sono stati trovati privi di microchip e con gravi lesioni da leishmania. Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che le autorità hanno accertato le cattive condizioni sanitarie dei cani, confermate anche da una relazione veterinaria. I cani si trovavano in uno stato di salute molto preoccupante, con lesioni evidenti legate alla malattia.

Non solo erano privi di microchip ma avevano anche gravi lesioni da leishmania. Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali a Mondello: i due cani di sua proprietà erano in condizioni sanitarie molto gravi, così come appurato da una relazione veterinaria. In seguito a una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Caduta in buca causa lesioni gravi a uomo senza vista: emergenza sanitaria dopo l’incidente**Un uomo senza vista cade in una buca e si ritrova con i denti rotti: l’incidente di un 43enne a San Donaci è il tragico esempio di una città che... Carta d'identità senza microchip: denunciato. E' il primo caso nel padovanoControlli serrati nella notte tra l'8 e il 9 aprile nei territorio controllati dai carabinieri della Compagnia di Abano.