Il Comune di Celle di San Vito, il più piccolo della Puglia, segnala la mancanza di un medico di base per i suoi abitanti. La sindaca ha espresso il suo scontento nei confronti dell’Asl Foggia, evidenziando che i cittadini del paese non hanno accesso a servizi di assistenza sanitaria. Il comunicato ufficiale denuncia questa situazione come una grave carenza per la comunità locale.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Non c’è un medico sanitario che garantisca al paese questo diritto.” Parole di Palma Maria Giannini, sindaca di Celledi San Vito, che ce l’ha con l’Asl Foggia. Parole riportate in un comunicato stampa. Nel documento si fa riferimento ad una scadenza che l’azienda sanitaria locale avrebbe dovuto rispettare, il 9 gennaio scorso, riferita ad una sollecitazione della Regione Puglia che aveva così accolto le precedenti lamentele della sindaca. Secondo la quale, né il 9 gennaio né nei giorni successivi, compreso oggi, non è successo niente. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl Foggia

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