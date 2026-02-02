San Possidonio piange ancora il piccolo Hao, morto in un incidente che ha scioccato tutta la comunità. Sabato pomeriggio, la strada si è fermata mentre amici, parenti e cittadini si sono riuniti sul luogo della tragedia, davanti al centro sportivo, dove la sindaca Veronica Morselli ha deposto un mazzo di fiori bianchi. La scena è rimasta lì, come un ricordo indelebile di una vita spezzata troppo presto.

Tutta San Possidonio in lutto per la giovane vita spezzata nel tragico incidente di sabato pomeriggio; la sindaca Veronica Morselli – portando il cordoglio dell’intera amministrazione – ha lasciato un mazzo di fiori bianchi vicino al luogo della tragedia, sulla ciclabile davanti al centro sportivo. Un omaggio silenzioso alla vittima, che non è stato possibile salvare nonostante l’intervento del 118. Hao Zhe Hu, di 6 anni, è deceduto nello schianto tra l’auto guidata dal papà (ancora gravissimo) e una Bmw. La mamma, lo zio e Silvio, fratello 22enne della vittima, ieri hanno vegliato costantemente la minuta salma trasferita presso le camere ardenti di Concordia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagni

Approfondimenti su San Possidonio Lutto

Oggi a Crans-Montana, Tajani ha visitato il luogo della tragedia, deponeando una corona di fiori in segno di rispetto e solidarietà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Possidonio Lutto

Argomenti discussi: San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagni; È morto Fulvio Testi, consigliere comunale di Medolla: aveva 54 anni.

Terribile incidente stradale, morto un bimbo. Tre feriti, gravissimo il papàSchianto frontale ad alta velocità a San Possidonio, nel Modenese. Le auto hanno terminato la corsa molto distanti dal luogo dell’impatto. La sindaca: Siamo profondamente scossi. Cordoglio e massima ... ilrestodelcarlino.it

#Incidente a #SanPossidonio: #morto un bimbo di 6 anni, grave il papà - #Video x.com

Le tragiche immagini della scena dell'incidente di San Possidonio - VIDEO - facebook.com facebook