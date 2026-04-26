San Pietro Vernotico il M5S ufficializza il gruppo consiliare | simbolo a Nobile e Pesimena

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente la costituzione del proprio gruppo consiliare nel consiglio comunale di San Pietro Vernotico. La decisione riguarda il simbolo che sarà portato avanti dai consiglieri Nobile e Pesimena. Con questa scelta, il partito si presenta con una presenza stabile all’interno dell’assemblea locale. La formalizzazione del gruppo è stata comunicata attraverso un documento ufficiale.

SAN PIETRO VERNTICO - Il Movimento 5 Stelle mette radici ufficiali nel consiglio comunale di San Pietro Vernotico. Con una nota congiunta, il coordinatore regionale Leonardo Donno, l’europarlamentare Valentina Palmisano e il rappresentante provinciale Ruggiero Valzano hanno annunciato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate San Pietro Vernotico: nasce il nuovo comitato per la festaIl 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo che ha dato vita al nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico. Voragini sulla SP75: traffico in tilt tra San Pietro Vernotico e Cellino San MarcoSAN PIETRO VERNOTICO - Disagi e proteste per gli automobilisti che percorrono la Sp75, la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polignano, Lampedusa e San Pietro Vernotico: protocollo d'intesa nel nome di Domenico Modugno; Tabellino partita Ruffano Calcio vs San Pietro Vernotico Calcio; POLIZIA DI STATO: CONTROLLI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SAN PIETRO VERNOTICO - Polizia di Stato; Tragedia sui binari a San Pietro Vernotico: uomo travolto e ucciso da un treno. Tragedia a San Pietro Vernotico, muore investito da un treno: non si esclude gesto volontarioE' successo all'alba, la vittima non è stata ancora identificata. Circolazione ferroviaria interrotta. Sul posto carabinieri, Polfer, Scientifica e personale del 118 ... trmtv.it San Pietro Vernotico, persona travolta da un treno nei pressi della stazione: traffico ferroviario interrottoL’episodio si è verificato intorno alle 6. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. giornaledipuglia.com TeleRama. . A San Pietro Vernotico un uomo di 37 anni è stato investito da un treno: probabile gesto volontario, ma si analizzano le immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica dei fatti. Intanto disagi sulla circolazione ferroviaria. - facebook.com facebook San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com