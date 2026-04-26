San Pietro bivacchi e tende rimosse alla Rampa del Sangallo

I carabinieri della stazione San Pietro sono intervenuti sulla Rampa del Sangallo, vicino alla Città del Vaticano, per rimuovere tende e bivacchi presenti nella zona. L’operazione ha portato alla ripulitura dell’area, che era stata occupata da persone senza fissa dimora. La rimozione delle strutture è stata portata avanti senza incidenti, e ora l’area si presenta sgombra e libera da oggetti temporanei.

Intervento dei carabinieri della stazione San Pietro sulla Rampa del Sangallo, a due passi dalla Città del Vaticano. I militari, insieme ad Ama, hanno rimosso masserizie e accampamenti, identificando diverse persone. Il punto sotto osservazione si trova in un'area tra il fiume Tevere.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: operazione decoro a Rampa del Sangallo, rimosse tende e accampamentiI carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno recentemente condotto un servizio di controllo antidegrado presso la Rampa del Sangallo, un’area... Maxi sgombero in via Sammartini e alla Bovisa: rimosse 20 tendeUn intervento di sgombero e bonifica nell'area tra via Sammartini, a ridosso della stazione Centrale e il Parco Goccia, alla Bovisa. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Degrado a due passi da San Pietro: smantellato il villaggio di cartone abusivo di tende e rifiuti (FOTO); Bologna scontro sulla Chiesa | i 5 milioni non fermano i bivacchi. San Pietro, bivacchi e tende rimosse alla Rampa del SangalloIl punto sotto osservazione si trova in un'area tra il fiume Tevere, precisamente il lungotevere Gianicolense e via Paolo VI, confine dello Stato Vaticano. La Rampa da tempo è oggetto di bivacchi e ... romatoday.it Degrado a due passi da San Pietro: smantellato il villaggio di cartone abusivo di tende e rifiuti (foto)Un’operazione antidegrado senza sosta ha interessato nelle scorse ore Rampa Sangallo, a due passi da Piazza San Pietro. I Carabinieri della stazione di zona, supportati dalle squadre speciali dell’Ama ... msn.com Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: "Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impe - facebook.com facebook San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com