I carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno svolto un controllo presso la Rampa del Sangallo, un’area storica nel centro della città. Durante l’intervento, sono state rimosse tende e accampamenti che si erano formati nell’area. L’operazione fa parte di un’attività di vigilanza finalizzata alla tutela del decoro urbano e alla sicurezza pubblica nel quartiere.

I carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno recentemente condotto un servizio di controllo antidegrado presso la Rampa del Sangallo, un’area di grande importanza monumentale situata nel cuore del Municipio I della Capitale. Questo intervento è stato strategicamente pianificato per contrastare l’occupazione abusiva di spazi pubblici e per ripristinare le necessarie condizioni di decoro e sicurezza nella zona. Intervento dei Carabinieri e Identificazione di Persone. Durante le operazioni di controllo, i militari hanno riscontrato la presenza di numerose tende e accampamenti di fortuna, allestiti con materiali di recupero, che ostruivano il passaggio e compromettevano seriamente le condizioni igienico-sanitarie dell’area.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: operazione decoro a Rampa del Sangallo, rimosse tende e accampamenti

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