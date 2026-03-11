Maxi sgombero in via Sammartini e alla Bovisa | rimosse 20 tende

Nella zona tra via Sammartini, vicino alla stazione Centrale, e l’area della Bovisa, sono state rimosse 20 tende durante un intervento di sgombero e bonifica. L’operazione ha interessato l’area tra via Sammartini e il Parco Goccia, coinvolgendo il personale incaricato di ripulire lo spazio e di rimuovere le tende presenti. La zona è stata oggetto di questa azione nelle ultime ore.

Un intervento di sgombero e bonifica nell'area tra via Sammartini, a ridosso della stazione Centrale e il Parco Goccia, alla Bovisa. È quello realizzato ieri mattina dal Nucleo Problemi del Territorio della polizia Locale che ha abbattuto 20 baracche abusive strutture precarie fatte di lamiere, legno, teli e materiali di recupero e sgomberato 41 persone che vi abitavano in condizioni di estrema marginalità. L'operazione fa seguito a due sopralluoghi preventivi effettuati dai servizi sociali di Palazzo Marino, che hanno valutato i profili delle persone coinvolte per attivare eventuali percorsi di assistenza, accoglienza o soluzioni abitative alternative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

