Rkomi in concerto per la Festa patronale di Apricena

Rkomi, artista noto nel panorama musicale, sarà presente in occasione della Festa Patronale di Apricena, dedicata a Maria Ss. La manifestazione si svolgerà con un concerto che vede come protagonista il rapper, conosciuto con il suo nome d’arte. La festa si tiene tradizionalmente ogni anno e prevede vari momenti di celebrazione religiosa e intrattenimento pubblico. La presenza dell’artista rappresenta uno degli eventi principali di questa edizione.

Sarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss. Incoronata. Si esibirà il 30 maggio in viale Aldo Moro.Ad annunciarlo è stato il Comitato Festa Patronale presieduto da Massimiliano Pasqua. Reduce dall’exploit sanremese con ‘Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Corsano, tutto pronto per la festa patronale in onore di San BiagioC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7)... Leggi anche: I Pooh in concerto ad Apricena Rkomi ospite al concerto di Bresh a Milano Temi più discussi: Rkomi - vivoconcerti.com; Taranto, Rkomi accende la Pasquetta del Mon Rêve: il resort che punta a diventare hub musicale pugliese; Rkomi annuncia i suoi prossimi concerti; Ernia al Forum, processo a una generazione. RKOMI in concerto questa estate [Info e Biglietti]Rkomi è pronto a ripartire per la stagione dei concerti all’aperto. A partire da fine maggio, infatti, l’artista arriverà nelle principali arene, festival e piazze con il tour MIRKO IN ESTATE, di cui ... newsic.it Rkomi Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaMirko Manuele Martorana, meglio noto come Rkomi, ovvero l'anagramma del nome di battesimo, ha annunciato il prossimo tour 2026. Vediamo insieme tutte le date e dove comprare i biglietti della tournée ... radiomusik.it Dopo il tour nei teatri, continua il percorso di Rkomi sui palchi - facebook.com facebook RKOMI torna live questa estate con il MIRKO IN ESTATE tour le prime date tra fine maggio e primi agosto calendario in aggiornamento #Rkomi x.com