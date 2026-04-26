Nel derby del centenario, San Marco Avenza affronta il Montignoso alla Covetta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Promozione. La squadra di casa sa che una vittoria significherebbe ottenere il vantaggio del fattore campo negli spareggi salvezza. Si tratta di un incontro che può decidere le sorti di entrambe le formazioni nella corsa alla permanenza nella categoria.

? Cosa sapere San Marco Avenza sfida il Montignoso alla Covetta per la permanenza in Promozione.. La vittoria garantisce il fattore campo negli spareggi salvezza nel centenario del club.. La San Marco Avenza affronta il derby decisivo contro il Montignoso alla Covetta per decidere le sorti della propria permanenza in categoria durante l’ultima giornata di regular season della Promozione. Il campo della Covetta si prepara a ospitare un incontro che va ben oltre la semplice sfida sportiva tra due realtà vicine. Per gli avenzini, i novanta minuti imminenti rappresentano il bivio necessario per definire la posizione nella griglia dei playout e dare una risposta concreta a una stagione iniziata con l’ombra dell’incertezza sulla stessa partecipazione al campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marco Avenza, derby del centenario: tutto o niente alla Covetta

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