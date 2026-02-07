Promozione | San Marco Avenza pareggio di grinta alla Fossa dei Leoni Doppio svantaggio recuperato nel finale

La Fossa dei Leoni di Carrara ha visto un match combattuto tra San Marco Avenza e Folgor Marlia. Le due squadre sono finite in pareggio 2-2, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio. La partita è stata intensa, con continui colpi di scena e tanta grinta da parte di entrambe le formazioni. A pochi minuti dalla fine, la San Marco Avenza è riuscita a recuperare il doppio svantaggio, portando a casa un punto che lascia aperti molti dubbi sulla corsa alla vittoria.

La Fossa dei Leoni di Carrara è stata testimone di un pareggio combattuto questo sabato, con la San Marco Avenza e la Folgor Marlia che si sono divise la scena con un 2-2 che lascia entrambe le squadre a riflettere sui punti in palio. Un match combattuto, giocato sotto una pioggia fine che ha reso il terreno di gioco più insidioso, e che ha visto la San Marco Avenza recuperare un doppio svantaggio iniziale, sigillando il pareggio con un gol di grinta a pochi secondi dal termine. L'incontro, valido per il campionato di Promozione, ha visto in campo due formazioni determinate a portare a casa il bottino pieno, ma alla fine il risultato riflette la tenacia e la resilienza dimostrata dai rossoblù.

