San Marco Avenza | Tonelli illumina pareggio prezioso contro la capolista Montelupo nel Girone B Juniores

Giovanni Tonelli ha segnato un gol decisivo che ha permesso a San Marco Avenza di ottenere un pareggio contro la capolista Montelupo nel Girone B Juniores. La partita si è giocata sul campo di casa, il “Graziani-Landini”, dove i ragazzi di San Marco hanno resistito agli attacchi avversari e trovato il modo di pareggiare. Questo risultato rappresenta un passo importante per la squadra, che ha dimostrato di saper affrontare le sfide più difficili.

San Marco Avenza Stregata: Un Pareggio Prezioso Contro la Capolista Montelupo. Un pareggio combattuto, un punto d'oro strappato alla capolista Montelupo sul campo di battaglia del "Graziani-Landini". La San Marco Avenza ha dimostrato grinta e determinazione nel match valido per la 24ª giornata del campionato Juniores Regionali Girone B, sabato 14 febbraio 2026, confermando il positivo avvio di Luca Bonini sulla panchina carrarese. Un risultato che infonde fiducia e proietta la squadra verso i prossimi impegni con rinnovato ottimismo. Un Avvio Promettente e l'Eurogol di Tonelli. La partita si è accesa fin dalle prime battute, con la San Marco Avenza che ha subito mostrato un'intensità di gioco notevole.