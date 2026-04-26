A San Giovanni in Fiore, le liste della candidata Stefania Fratto rischiano l'esclusione perché sono state consegnate con dieci minuti di ritardo. La questione riguarda il rispetto delle scadenze previste per la presentazione delle liste elettorali. La commissione competente deve ancora decidere se applicare o meno questa sanzione, che potrebbe influire sulla partecipazione della candidata alle prossime consultazioni.

? Cosa sapere Le liste di Stefania Fratto a San Giovanni in Fiore rischiano l'esclusione per ritardo nella consegna.. Il mancato rispetto del limite di mezzogiorno potrebbe annullare la partecipazione alle elezioni del 24 maggio.. Le liste della coalizione civica guidata da Stefania Fratto a San Giovanni in Fiore rischiano di essere escluse dalle consultazioni elettroali del 24 e 25 maggio a causa di presunte irregolarità nella presentazione dei simboli avvenuta ieri. Il fermento che agita il centro di San Giovanni in Fiore è alimentato da indiscrezioni circolate nelle ultime ore, secondo le quali i quattro gruppi politici legati alla candidata sindaca non sarebbero stati ammessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni in Fiore: liste di Fratto a rischio per 10 minuti di ritardo

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