San Giovanni | Fratto sfida il declino con 4 liste civiche

Stefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e diritti, ha annunciato la propria candidatura a sindaco di San Giovanni in Fiore per le prossime elezioni amministrative. Quattro liste civiche si presentano per sfidare il declino del paese, con la Fratto tra i protagonisti della competizione politica locale. La sfida si svolge in un contesto di crescente attesa per il voto.

Stefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e diritti, ha confermato la propria candidatura alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative a San Giovanni in Fiore. L’appuntamento elettorale è fissato per il 24 e 25 maggio 2026, con una coalizione civica già strutturata su quattro liste: Donne e diritti, Stefania Fratto Sindaca, Attiva pensionati e Giovani Futura. L’iniziativa nasce da un lungo percorso di impegno sociale sul territorio silano, spinta dalla volontà dei cittadini di invertire la tendenza al declino demografico ed economico. La candidata intende trasformare l’associazione in un veicolo politico capace di raccogliere contributi programmatici per ridare speranza alla comunità, ponendo al centro del dibattito la tutela dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

