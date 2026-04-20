A San Giovanni in Fiore si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, un appuntamento che coinvolge cinque candidati in corsa per il rinnovo del consiglio comunale. Il centro-sinistra si presenta diviso, con diverse forze politiche che sostengono candidati differenti. La campagna elettorale si sta intensificando mentre i cittadini della Sila cosentina si preparano a votare per il nuovo assetto amministrativo del paese.

La politica di San Giovanni in Fiore si prepara a un momento decisivo con le elezioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio, quando i cittadini della Sila cosentina saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. La consultazione avviene con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale, una necessità emersa a seguito dell’elezione della sindaca uscente, Rosaria Succurro, al Consiglio regionale della Calabria all’interno della lista legata ad Occhiuto Presidente. Il elettorale del comune, che supera i 15 mila abitanti, vede attualmente cinque candidati pronti a sfidarsi per la guida della città: Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro, Stefania Fratto e Luigi Candalise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni in Fiore: 5 candidati e il centro-sinistra diviso

Notizie correlate

San Giovanni in Fiore: il primo piano urbanistico della RepubblicaIl consiglio comunale di San Giovanni in Fiore ha sancito l’approvazione definitiva del Piano Strutturale Comunale (PSC) con il consenso unanime dei...

San Giovanni in Fiore: il centrodestra punta su Marco AmbrogioIl centrodestra di San Giovanni in Fiore ha ufficializzato la propria linea per le prossime sfide amministrative, indicando Marco Ambrogio come il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio candidato sindaco con 8 liste; Elezioni a San Giovanni in Fiore: cinque candidati e... un indeciso I NOMI; Elezioni a San Giovanni in Fiore, settimana di presentazioni ufficiali. Ma non finisce qui... · CosenzaChannel.it; Elezioni a San Giovanni in Fiore, adesso è ufficiale: Marco Ambrogio si candida a sindaco con 8 liste.

Elezioni a San Giovanni in Fiore: centrosinistra spaccato, Oliverio pronto a rientrare in gioco?A San Giovanni in Fiore il centrosinistra si presenta frammentato, e Mario Oliverio sarebbe pronto a inserirsi come figura di superamento ... quicosenza.it

San Giovanni in Fiore: «Uniti o sconfitti», Giuseppe Belcastro scuote il centrosinistraIl candidato sindaco al Corriere della Calabria: «La sfida al centrodestra deve essere sostenuta tutti insieme» ... corrieredellacalabria.it

Alla Foce di Rocca San Giovanni, nel cuore della Costa dei Trabocchi, in occasione della Settimana Nazionale per l’Ambiente del Lions International (18-26 aprile 2026), i soci del Lions Club Lanciano Frentania, affiancati da numerosi volontari, hanno trasfor facebook

Francesco del Cossa 1436 1478 San Giovanni Battista x.com