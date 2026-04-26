San Fruttuoso calcinacci cadono dal cornicione | auto distrutta

In via Donghi a San Fruttuoso, calcinacci sono caduti dal cornicione di un edificio danneggiando un'auto parcheggiata. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente, che si è verificato nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e verificato l'integrità della struttura. La polizia locale ha avviato le verifiche sul caso.

? Cosa sapere Caduta calcinacci da cornicione in via Donghi a San Fruttuoso distrugge un'auto parcheggiata.. Intervento dei vigili del fuoco e isolamento della strada tra via Manuzio e via Torti.. Questa mattina in via Donghi, nel quartiere di San Fruttuoso, la caduta improvvisa di calcinacci da un cornicione ha causato il blocco della viabilità e danni a un veicolo parcheggiato, senza però provocare feriti tra i passanti. Il distacco dei detriti è avvenuto in un momento in cui la strada era libera dal transito pedonale, evitando così conseguenze peggiori si trovava nei paraggi. L’impatto dei materiali caduti ha però colpito un’auto in sosta e ha interessato alcuni cavi destinati all’illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Fruttuoso, calcinacci cadono dal cornicione: auto distrutta Notizie correlate Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Leggi anche: Pioggia di calcinacci dal cornicione. Dramma sfiorato in via San Francesco Panoramica sull’argomento San Fruttuoso, cadono calcinacci da un palazzo di via Donghi: colpita un’auto in sostaSan Fruttuoso, cadono calcinacci da un palazzo di via Donghi: colpita un’auto in sosta ... msn.com Cadono calcinacci da un palazzo, colpita un’auto in sostaGenova – Alcuni calcinacci sono caduti dal cornicione di un palazzo di via Donghi, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, e hanno colpito un'auto parcheggiata e i cavi della pubblica illuminazione. ilsecoloxix.it