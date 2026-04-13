Ieri mattina poco dopo mezzogiorno, una ragazza che camminava in via San Francesco è stata sfiorata da un blocco di calcinacci caduto dal cornicione di un edificio situato dietro palazzo Baviera. La pioggia di detriti ha rischiato di causare conseguenze più gravi, ma fortunatamente nessuno si è ferito. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture in zona.

Quando uno dice: "Dio è dalla parte mia". Perché questo deve aver pensato ieri mattina poco dopo le 12 una ragazza che aveva imboccato a piedi via San Francesco proveniente dalla piazza: un blocco di cemento si è infatti staccato dal cornicione dell’edificio che è dietro palazzo Baviera. "Era sotto choc perché il grosso calcinaccio l’ha sfiorata, è passato a mezzo metro da lei. Se la prende in testa l’ammazza", racconta uno di vigili urbani che sono arrivati sul posto subito dopo che è scattato l’allarme. "E’ stata la stessa ragazza a chiamarci e al telefono l’abbiamo sentita molto agitata", dice uno dei soccorritori. Poi i vigili urbani, accertata la situazione di pericolo, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati con una autogrù e un altro camion di appoggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di calcinacci dal cornicione. Dramma sfiorato in via San Francesco

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