Domani si terrà una partita tra due squadre che stanno lottando per obiettivi di rilievo. Il match si svolgerà davanti a un pubblico numeroso, con le due formazioni pronte a confrontarsi in una giornata che si preannuncia molto significativa per la competizione. I punti in palio avranno un peso doppio rispetto alle sfide precedenti, rendendo la partita ancora più decisiva.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ci saranno due squadre che ancora stanno inseguendo obiettivi molto importanti, ci sono insomma tutti gli ingredienti che compongono una memorabile giornata di sport. Ma appena l’arbitro fischierà l’inizio dell’incontro la Sampierana di Montanari dovrà concentrarsi al massimo per strappare più punti possibile all’ Ars et Labor per cercare di lasciare la zona playout, o almeno per trovare il migliore piazzamento. Iniziamo dalla situazione logistica: la tribuna del Campodoni è riservata ai tifosi che arriveranno da Ferrara, quelli locali devono recarsi alla tribuna a cui si accede da via Del Mulino....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sampierana, sfida all’Ars et Labor. I punti ora pesano il doppio

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