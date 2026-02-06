A pochi minuti dal calcio d’inizio di Liverpool contro Manchester City, Arne Slot ha detto che questa partita vale più di tutte le altre. Per il tecnico olandese, è un vero banco di prova, un momento in cui i punti in palio diventano decisivi per capire se la squadra può davvero puntare in alto. La sfida si preannuncia intensa, e il risultato potrebbe già dare indicazioni chiare sul futuro dei Reds in questa stagione.

È il momento della verità per il Liverpool di Arne Slot. A ridosso del fischio d’inizio del big match domenicale contro il Manchester City, il tecnico olandese ha inquadrato la sfida non solo come uno scontro diretto per l’Europa, ma come il test definitivo per misurare le ambizioni di crescita del suo gruppo. “Il City resta una forza costante, per noi sarà l’occasione per capire a che punto siamo davvero”, ha dichiarato Slot, sottolineando come l’ingresso nella fase calda della stagione renda ogni punto decisivo nella corsa alle posizioni che contano. La classifica attuale vede i Reds inseguire il quarto posto, occupato dal Manchester United e distante solo due lunghezze, mentre il City di Guardiola si trova attualmente a -6 dalla capolista Arsenal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Liverpool-City, Slot lancia la sfida: “Test decisivo, ora i punti pesano”

Approfondimenti su Liverpool City

Recenti dichiarazioni di Arne Slot suggeriscono che il Liverpool dovrebbe focalizzarsi sul proprio percorso, senza necessariamente preoccuparsi della posizione di Arsenal e Manchester City in classifica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Liverpool City

Slot: il City è un test importante per il LiverpoolL’allenatore Arne Slot considera la prossima sfida contro il Manchester City un momento significativo per valutare il percorso del Liverpool. Slot ha evidenziato come il City rappresenti costantemente ... it.blastingnews.com

Premier: Slot, la sfida col City dirà a che punto siamo(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La sfida col Manchester City sarà un importante banco di prova per il Liverpool, annuncia Arne Slot in vista del big match di Premier League in programma domenica pomeriggio. ... msn.com

Liverpool, Ho Chi Minh City Universities Forge Partnership x.com

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City agli ottavi di Champions: il dominio inglese spiegato non solo dai miliardi, ma dal calcio che produce la Premier League: https://fanpa.ge/nGK0b facebook