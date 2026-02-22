Ars et Labor ultima chiamata al Mazza | +3 punti per blindare il 2°

L’Ars et Labor sfida oggi l’Osteria Grande al Mazza, cercando di ottenere tre punti fondamentali per rafforzare la posizione in seconda piazza. La squadra ha lavorato intensamente in settimana per migliorare la difesa e sfruttare le occasioni in attacco. La partita rappresenta un’opportunità per avvicinarsi ulteriormente alla vetta e consolidare il rendimento in campionato. I tifosi si aspettano una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

L’Ars et Labor affronta oggi, domenica 22 febbraio 2026, l’Osteria Grande al Mazza, in una partita cruciale per il consolidamento del secondo posto in classifica. Il Mezzolara, leader incontrastato, ha allungato ulteriormente il suo vantaggio, portandolo a +13, rendendo la rimonta sempre più complessa per gli inseguitori. L’incontro, in programma alle 14.30, si preannuncia intenso, con la squadra di casa chiamata a riscattare un periodo di difficoltà e a rispondere alle aspettative dei tifosi. La situazione al Mazza è diventata delicata. L’Ars et Labor non riesce a trovare la vittoria tra le mura amiche dal 7 dicembre, e questa carenza di risultati sta pesando notevolmente sulla classifica e sul morale della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ars et Labor, al Mazza arriva il Castenaso. Intanto il Mezzolara è sempre più in fuga - DIRETTADomenica alle 14, l’Ars et Labor affronta il Castenaso al Mazza.

Leggi anche: Ricci punge la Sampierana, l'ultimo ballo al Mazza è dolce per l'Ars et Labor - CRONACA e VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ars et Labor, altro stop deludente: senza gol col Cava Ronco, la vetta è un miraggio; Ars et Labor, altro pari col Cava Ronco. Non basta la superiorità numerica; Cava Ronco-Ars et Labor 0-0: un altro flop; Tabellino partita Ars Et Labor Ferrara vs Osteria Grande.

L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it

Un attento Futball Cava Ronco costringe l’Ars et Labor al pareggioAllo stadio Morgagni di Forlì i biancorossi, ordinati e ben messi in campo, impattano 0-0 contro i biancazzurri al termine di un match con poche occasioni, consolidando il quarto posto in classifica ... forli24ore.it

Pizzerie Ars et Labor (@PizzeriaArsEtLabor) - facebook.com facebook