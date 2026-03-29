Cesena Juventus Under 15 2-1 il gioiello di Laganà non basta a Pecorari | seconda sconfitta stagionale per i bianconeri Il recap

Nella partita tra Cesena e Juventus Under 15, terminata 2-1, il giocatore Laganà ha segnato un gol che aveva portato la squadra ospite in vantaggio, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. I padroni di casa hanno recuperato e hanno segnato il gol decisivo nel finale. Questa è la seconda sconfitta stagionale per i bianconeri, che ora si trovano al terzo posto in classifica.

di Fabio Zaccaria Cesena Juventus Under 15 2-1, i bianconeri cadono in trasferta e scivolano al terzo posto: il gol di Laganà illude la rimonta ma i padroni di casa hanno la meglio nel finale. Il resoconto della partita. Dopo una bellissima vittoria interna nel big match contro il Parma capolista, la Juventus Under 15 di mister Pecorari cade nella trasferta ostica di Cesena, altra concorrente per la vittoria del girone A. Ecco di seguito il resoconto del match valido per la 24esima giornata di campionato. La tensione di una gara decisiva è ampiamente sentita da entrambe le compagini, uno scontro diretto che tiene viva più che mai la lotta per il primo posto: sono i padroni di casa a passare in vantaggio già nel primo tempo ma ecco che grazie ad una gran giocata di Laganà, la Juventus Under 15 trova il pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cesena Juventus Under 15 2-1, il gioiello di Laganà non basta a Pecorari: seconda sconfitta stagionale per i bianconeri. Il recap Articoli correlati Reggiana Juventus Under 15 1-5, altri 3 punti per Pecorari: Della Rossa segna il suo primo gol coi bianconeri. Il recapPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Modena Juventus Under 15 0-3, la tripletta di Albanese fa volare Pecorari: il recap del match valido per la 17esima giornatadi Fabio ZaccariaModena Juventus Under 15 0-3, bianconeri trascinati da Albanese: l’attaccante firma uno splendido tris in trasferta nella gara... Una raccolta di contenuti su Cesena Juventus Under Temi più discussi: Giovanili | Il programma del weekend 28-29 marzo; Primavera 1. Un anticipo apre il 31° turno, domani Juventus - Milan e domenica il big match Cesena - Parma: il programma; Dove vedere Juventus-Sassuolo, Sinner-Dzumhur e tutto lo sport in tv del 21 marzo; Juve sempre più Nobile: battuta la capolista a tre giornate dalla fine, il campionato è apertissimo. Juventus Under 15, sei davvero Nobile! Una vittoria di misura che riapre la lotta al primo posto. L’analisi post Parma, il focusJuventus Under 15, la vittoria contro il Parma capolista conferma il momento d’oro dei bianconeri: ora la vetta è a meno 1, i playoff già una certezza. Le ultime sui classe 2011 di mister Pecorari Il ... juventusnews24.com juventus parma under 15Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Italia Under 19 - I 20 convocati di Bollini per la fase Elite che porta all’Europeo: Italia in campo dal 25 al 31 marzo tra Catanzaro e Cosenza Ci sono Francesco Verde della Juventus e Filippo Galvagno, ex Chieri, del Cesena: https://www.11giovani.it/inde - facebook.com facebook