sammaurese titoli di coda ultima in d al macrelli

Oggi si chiudono le partite di campionato per la squadra sammaurese, con la retrocessione in D ormai certa e il match al Macrelli che segna l'addio alla stagione. La giornata si presenta con un senso di malinconia, ma anche con l’attesa di conoscere i passi successivi per la squadra. La partita rappresenta il momento conclusivo di un percorso difficile e di un’annata che si conclude con un risultato negativo.

È arrivato il giorno dei saluti, il giorno che oltre ad un velo di tristezza per una retrocessione annunciata e adesso effettiva, deve portarsi dietro la curiosità che precede una ripartenza. La Sammaurese giocherà l’ultima in serie D, dopo undici stagioni di fila in questa categoria. Di fronte ai suoi tifosi oggi affronterà un Atletico Ascoli che arriva al Macrelli con il bisogno di conquistare punti per tenersi stretto il piazzamento nei playoff. Mauro Antonioli che ha sempre fatto largo uso dei calciatori giovani a sua disposizione – la Sammaurese è seconda nella speciale classifica per l’impiego di giovani nel girone di ritorno –, oggi, potrebbe concedere spazio ad alcuni di quelli che finora ne hanno avuto meno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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