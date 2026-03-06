Infortunio Savona operato al ginocchio l’ex Juve | intervento riuscito stagione ai titoli di coda

Un ex calciatore con passato nella Juventus è stato operato al ginocchio a Savona a causa di un infortunio. L’intervento chirurgico è stato completato con successo e il calciatore dovrà fermarsi fino alla fine della stagione. La stagione si conclude anticipatamente per lui, che ora si trova in fase di recupero.

Milan Primavera, il portiere Bianchi è stato operato al ginocchio: intervento perfettamente riuscito"AC Milan comunica che il portiere della Primavera Alessandro Bianchi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare un...

