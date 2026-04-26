Salvezza in bilico | il pareggio del Lecce mette in crisi la Cremonese

Domenica 26 aprile, la partita tra Verona e Lecce si è conclusa con un pareggio senza reti. Questo risultato ha comportato una riduzione dei distacchi in classifica tra le squadre coinvolte nella zona retrocessione. La Cremonese, che si trova poco sopra i penultimi, resta a un solo punto di distanza dai ultimi in classifica, mantenendo aperta la possibilità di rimanere in Serie A fino alla fine del campionato.

? Cosa sapere Il pareggio dello 0-0 tra Verona e Lecce domenica 26 aprile riduce i distacchi.. La Cremonese resta a un solo punto dai terzultimo classificati nella lotta salvezza.. Il pareggio dello 0-0 ottenuto dal Lecce sul campo del Verona al Bentegodi permette ai pugliesi di scivolare momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, lasciando la Cremonese a un solo punto di distanza dai terzultimo classificati. Dopo il pesante colpo subito contro il Napoli, i grigiorossi devono ora guardare con attenzione alla classifica e al calendario dei diretti avversari. La situazione si è fatta più complicata per la squadra cremonese proprio in questa domenica 26 aprile, quando il risultato ottenuto in Veneto ha ridimensionato le distanze nella lotta per la salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvezza in bilico: il pareggio del Lecce mette in crisi la Cremonese SAL DA VINCI ALLO STADIO VIA DEL MARE PER LECCE-CREMONESE Notizie correlate Lecce, capitan Falcone mette nel mirino la quarta salvezza consecutiva in serie A con la maglia del LecceÈ rimasto al Lecce con un sogno nel cassetto: centrare la quarta salvezza di fila in serie A con la squadra giallorossa. Leggi anche: Lecce-Cremonese: è spareggio salvezza al Via del mare Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Cagliari in bilico tra scudetto e salvezza. Il Como fa visita al Sassuolo e vuole rientrare in zona Champions: oggi due anticipi frizzanti; 29^ – Samarate freme, il Cistellum insegue. Intrigo playoff, rebus salvezza: Ardor in bilico; Inter-Cagliari 3-0, il catenaccio di Pisacane non serve a niente: Barella innesca la goleada, salvezza ancora in bilico; Pescara, solo un pari all’Adriatico: 1-1 contro la Juve Stabia, salvezza ancora in bilico. Il Ragusa pareggia ad Acireale, salvezza diretta in bilico. L'ultima gara decisivaIl Ragusa torna da Acireale con un pareggio a reti bianche che vale un punto prezioso, ma non ancora decisivo, nella corsa per evitare i playout. Allo stadio Tupparello finisce 0-0, al termine di ... lasicilia.it Fiorentina, riscatti obbligatori di 2 giocatori in caso di salvezza. Rugani in bilicoFabio Paratici alla Fiorentina non dovrà solo piazzare una sfilza di giocatori sul mercato. Il direttore sportivo della Viola infatti si occuperà. tuttomercatoweb.com La Vigor Lamezia pareggia in casa della Sancataldese, compromettendo gli obiettivi salvezza dei siciliani. Vibonese: il destino passa dai playout - facebook.com facebook #Walukiewicz: “Grato a #Vanoli. Possiamo ambire a qualcosa in più della salvezza” x.com