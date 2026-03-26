Volontario con l’esercito di Putin torna in Italia | arrestato a Fiumicino per molestie su una bambina

Un uomo, che aveva partecipato come volontario all’esercito di un paese coinvolto nel conflitto in Ucraina, è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino al suo rientro in Italia. L’uomo è accusato di aver molestato una bambina e si trova ora in custodia cautelare. L’indagine è stata condotta dalla polizia italiana, che ha fermato il soggetto al suo arrivo.

Catturato come volontario dell’esercito russo in Ucraina, torna in Italia e finisce in carcere per molestie su una bambina. Ieri sera, nell’ambito di attività d’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli con l’ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e, in fase esecutiva, coadiuvati dall’Ufficio di Polizia di Frontiera area di Roma-Fiumicino, è stato eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di Gianni Cenni, responsabile di violenza sessuale aggravata. Si tratta di Gianni Cenni. Arrestato da Gratteri. L’uomo è stato arrestato presso l’aeroporto di Fiumicino, dove è giunto proveniente dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Volontario con l’esercito di Putin torna in Italia: arrestato a Fiumicino per molestie su una bambina Articoli correlati Leggi anche: Gianni Cenni, arrestato a Fiumicino il pizzaiolo italiano arruolato nell'esercito di Putin: è accusato di stupro ??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si... Approfondimenti e contenuti su Volontario con l'esercito di Putin... Temi più discussi: Quattro anni di guerra in Ucraina: Esercito di volontari; Concorso VFT Forze Armate 2026: 3.382 posti con licenza media nell'Esercito, Marina Militare ed Aeronautica; Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambia; A loro insaputa Il Kenya indaga sulle reti locali che reclutavano cittadini per l’esercito russo in Ucraina. La Francia reintrodurrà il servizio militare volontarioIl presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione del servizio militare nazionale volontario, con l’obiettivo di rinforzare progressivamente l’esercito francese. È una decisione in ... ilpost.it Volontari, l’esercito dei nonostanteNella Giornata mondiale del Volontariato, dedichiamo a loro la homepage del nostro sito, con le dieci parole che oggi sono i motori del volontariato. È il nostro grazie ai 4,7 milioni di italiani ... vita.it Prima la ninna nanna, poi il tonfo. Al vaglio la versione della madre, indagata per omicidio volontario, che ha sempre parlato di un tragico incidente. - facebook.com facebook