Saluti romani a Dongo gli antifascisti rispondono con Bella Ciao

Questa mattina a Dongo, sul lago di Como, si sono svolti dei saluti romani in ricordo dell’arresto dei gerarchi fascisti catturati mentre cercavano di scappare in Svizzera con Benito Mussolini, avvenuto il 28 aprile 1945. In risposta, alcuni antifascisti hanno intonato “Bella Ciao”. L’evento si è svolto in una giornata che richiama un passaggio storico della fine del fascismo in Italia.

Dongo (Como), 26 aprile 2026 – Saluti romani questa mattina a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Benito Mussolini. Militanti di destra durante la commemorazione per l?uccisione di alcuni gerarchi fascisti fucilati a Dongo sul lago di Como, 2 May 2021. ANSA MATTEO BAZZI Alcune decine di militanti neofascisti si sono schierati di fronte al parapetto del lungolago dove avvenne la fucilazione, secondo il rituale che prevede la chiamata del “presente” seguita dal saluto romano. Il presidio organizzato da Anpi contro la commemorazione per l?uccisione di alcuni gerarchi fascisti fucilati a Dongo sul lago di Como, 2 May 2021.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saluti romani a Dongo, gli antifascisti rispondono con “Bella Ciao” Protesta a “Più libri più liberi”: espositori cantano “Bella Ciao” contro il fascismo #shorts Notizie correlate Fascismo, saluti romani a Dongo: antifascisti lanciano palloncini con sterco sui nostalgiciAlcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato questa mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici... 29 prosciolti: saluti romani non bastano per il reatoIl giudice di Roma ha prosciolto 29 persone, tra cui quasi tutti i militanti di Casapound, accusati di aver compiuto saluti romani durante una... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Saluti romani per Mussolini a Dongo, indagati 7 neofascisti: perquisizioni a Como, Varese e Pavia; Sparano con scacciacani vicino alla fermata del bus, denunciati due minorenni. Saluti romani a Dongo, antifascisti cantano 'Bella ciao'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Saluti romani a Dongo, gli antifascisti cantano Bella ciao e lanciano gavettoni di stercoAlcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato i gerarchi fucilati nel paese sul lago di Como. Separata da un cordone di forze dell’ordine la ... milano.repubblica.it "Bella ciao" me la cantava mio papà da bambina. Che emozione cantarla ieri insieme a migliaia di genovesi tra le strade e le piazze della nostra città. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile! x.com CASO "BELLA CIAO" A MANFREDONIA, militari lasciano la piazza durante il canto dei partigiani - facebook.com facebook