Alcune decine di militanti neofascisti hanno partecipato questa mattina a una commemorazione a Dongo, durante la quale sono stati effettuati alcuni saluti romani. In risposta, un gruppo di antifascisti ha lanciato palloncini pieni di sterco verso i partecipanti. L’episodio si è svolto in un clima di tensione, con le due parti che si sono fronteggiate nel centro della città. La situazione si è poi calmata senza ulteriori incidenti.

Alcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato questa mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici gerarchi fascisti che in fuga con Mussolini verso la Svizzera, furono catturati e fucilati ottantuno anni fa a Dongo dai partigiani guidati da Walter Audisio, il 28 aprile 1945. Sul parapetto affacciato sul lago di Como i partecipanti hanno prima deposto i fiori, quindi, disposti in più file, hanno effettuato il rito del presente accompagnandolo con il saluto a braccio teso. Nella vicina piazza Giulio Paracchini, separati da un imponente schieramento delle forze dell’ordine, diverse centinaia di antifascisti hanno preso parte alla contromanifestazione promossa dall’ Anpi, intonando “ Bella Ciao ” durante la cerimonia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fascismo, saluti romani a Dongo: antifascisti lanciano palloncini con sterco sui nostalgici

A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri”

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