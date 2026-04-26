Saluti romani a Dongo Como gli antifascisti cantano Bella Ciao | presente Ilaria Salis Il Pd | Commemorazione un insulto alla storia

A Dongo, nel Comasco, si sono verificati due eventi distinti nelle ultime ore: alcuni antifascisti hanno cantato “Bella Ciao” in riva al lago, mentre sono stati effettuati saluti romani nelle vicinanze. Alla manifestazione ha partecipato anche Ilaria Salis. Il Partito Democratico ha commentato la commemorazione definendola un insulto alla storia. La scena si è svolta in un’area pubblica, con diverse persone presenti sul posto.

Saluti romani in riva al lago e “Bella Ciao” a pochi metri di distanza: a Dongo, nel Comasco. La mattina del 26 aprile 2026, nel luogo simbolo dove il 28 aprile 1945 furono fucilati i gerarchi catturati durante la fuga verso la Svizzera insieme a Benito Mussolini, alcune decine di militanti neofascisti hanno messo in scena il rito del “presente”, accompagnato dal saluto a braccio teso. Davanti al parapetto del lungolago, dopo la deposizione dei fiori, i partecipanti si sono disposti in file ordinate per la chiamata rituale dei caduti. A poca distanza, separati da un massiccio dispositivo di sicurezza, centinaia di antifascisti hanno risposto con una contromanifestazione promossa dall’Anpi e sostenuta dalla Cgil, intonando il canto partigiano per eccellenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Saluti romani a Dongo (Como), gli antifascisti cantano “Bella Ciao”: presente Ilaria Salis. Il Pd: “Commemorazione un insulto alla storia” Notizie correlate Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao” Saluti romani a Dongo, gli antifascisti rispondono con “Bella Ciao”Dongo (Como), 26 aprile 2026 – Saluti romani questa mattina a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Saluti romani per Mussolini a Dongo, indagati 7 neofascisti: perquisizioni a Como, Varese e Pavia; Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno; Campeggio in Texas dove morirono 25 ragazze per alluvione a rischio licenza; Donna si getta nel vuoto con figli, già sofferto di disagio psichiatrico. Saluti romani dei neofascisti a Dongo. A Predappio in 150 per commemorare MussoliniSaluti romani a Dongo dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Mussolini. Alcune decine di neofascisti hanno part ... ansa.it Saluti romani a Dongo, gli antifascisti rispondono con Bella CiaoLa manifestazione dei neofascisti e la contromanifestazione sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzer ... ilgiorno.it Il parlamentare ex dc, 79 anni, tra i primi a cantare «Bella Ciao» contro il Dl Sicurezza - facebook.com facebook "Bella ciao" me la cantava mio papà da bambina. Che emozione cantarla ieri insieme a migliaia di genovesi tra le strade e le piazze della nostra città. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile! x.com