Saluti romani a Dongo antifascisti lanciano palloncini con sterco | tensione sul lago di Como

A Dongo, nel territorio di Como, si è svolta una cerimonia di gruppi neofascisti, generando tensioni sul lago di Como. Durante l’evento, alcuni antifascisti hanno lanciato palloncini ripieni di sterco verso i partecipanti, creando un momento di scontro tra le parti coinvolte. La presenza di queste manifestazioni ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cerimonia dei gruppi neofascisti a Dongo. A Dongo, in provincia di Como, una cinquantina di militanti neofascisti si è riunita nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile, per commemorare i quindici gerarchi fascisti catturati e fucilati nel 1945 dai partigiani guidati da Walter Audisio durante la fuga di Mussolini verso la Svizzera. Durante la cerimonia, dopo la lettura dei nomi da parte del presentatore, i partecipanti hanno effettuato il rito del “presente” accompagnato dal saluto romano a braccio teso. Prima del momento simbolico, sono stati deposti dei fiori sul parapetto affacciato sul lago di Como. La contromanifestazione antifascista.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con sterco: tensione sul lago di Como Notizie correlate Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con stercoUna cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai... Fascismo, saluti romani a Dongo: antifascisti lanciano palloncini con sterco sui nostalgiciAlcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato questa mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Saluti romani per Mussolini a Dongo, indagati 7 neofascisti: perquisizioni a Como, Varese e Pavia; Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno; Saluti romani, parata e messa in chiesa in memoria di Mussolini: 7 neofascisti indagati; 26 aprile/ Tutt3 a Dongo per la Costituzione nata dalla Resistenza. Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano Bella ciaoCi sono state alcune tensioni a Dongo tra neofascisti e antifascisti. Da un lato la commemorazione con saluti romani, dall’altra la protesta organizzata dalla Cgil con lancio di gavettoni di sterco. fanpage.it Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con stercoUna cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti ... lapresse.it la Repubblica. . A Dongo, nella solita Dongo, si è ripetuto anche quest’anno il lugubre rito neofascista del “presente!” e dei saluti romani animato da gruppi di estrema destra per commemorare i quindici gerarchi fascisti in fuga verso la Svizzera con Benito Mus - facebook.com facebook Saluti romani contro la Brigata Ebraica al 25 aprile x.com