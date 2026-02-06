Servizi sanitari a Roma | Quintavalle rivolge attenzione alla salute mentale e riazione dei servizi

Il sindaco Giuliano Quintavalle ha lanciato un appello alla città, puntando i fari sulla salute mentale dei romani. In un momento in cui i problemi psicologici si fanno sempre più evidenti, Quintavalle chiede di riattivare e potenziare i servizi dedicati, per aiutare chi sta attraversando momenti difficili. La sua richiesta arriva in un periodo in cui la pandemia ha lasciato ferite profonde, e ora più che mai, la città ha bisogno di risposte concrete.

**Lead dell’articolo:** Nel cuore della capitale, a Roma, il sindaco Giuliano Quintavalle ha sollevato l’allarme sulla salute mentale dei cittadini, un tema ormai sempre più presente nella vita quotidiana di un’intera generazione. Nell’ambito di una riunione con il presidente della Commissione sanitaria regionale, l’assessore all’Area sanità ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di un sistema sanitario capace di rispondere alle nuove esigenze, soprattutto in ambito psichiatrico. “Siamo in una fase critica – ha dichiarato Quintavalle – e dobbiamo riazionare i servizi per far fronte a un problema che cresce ogni giorno”.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Roma Servizi Servizi di salute mentale in bilico a Cava, la Fials: "Serve intervento urgente" La situazione dei servizi di salute mentale a Cava de’ Tirreni preoccupa sempre di più, con crescente attenzione da parte della comunità e delle istituzioni. Servizi di salute mentale in bilico a Cava de’ Tirreni: la Fials Salerno chiede un intervento urgente La situazione dei servizi di salute mentale a Cava de’ Tirreni desta crescente preoccupazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Servizi Argomenti discussi: Roma, troppo care le spese dal veterinario: voucher del I Municipio per chi non può pagare le cure per cani e gatti; Comunicato stampa – A Spirano nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali; Roma, rinasce l’ospedale San Giovanni. Nuovo pronto soccorso: più posti e reparti hi-tech; Laboratorio per la sanità. Domande... impertinenti e sviluppo di nuovi servizi. Al via a Roma Tre il master su Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del FarmacoSarà inaugurato venerdì 3 febbraio. I lavori saranno introdotti da Guerino Fares, professore di Diritto sanitario alla Roma Tre. La Lectio Magistralis sarà, invece, tenuta da Guido Carpani, direttore ... quotidianosanita.it Accordo Asl Roma 5-Cittadinanzattiva: collaborazione più stretta per servizi sanitari miglioriTra i punti dell'accordo l'istituzione di un Tavolo permanente Asl-Cittadinanzattiva. Il commissario Quintavalle: Questa collaborazione può farci raggiungere i nostri obiettivi di miglioramento dei ... quotidianosanita.it Si tratta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali facebook Iscrizioni Master II livello “Diritto e Management dei Servizi sanitari e del Settore farmaceutico” Ammissione entro 20-2-26 Per info [email protected] x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.