TikTok sotto accusa | l’UE denuncia un sistema che crea dipendenza e mette a rischio la salute mentale

La Commissione europea ha avviato un’indagine su TikTok, accusando il social di creare dipendenza e mettere a rischio la salute mentale degli utenti. Le autorità sospettano che l’app cinese utilizzi sistemi che spingono a usare sempre di più, a scapito del benessere degli utenti, soprattutto tra i più giovani. Ora si aspetta di capire se ci siano davvero pratiche dannose e cosa si possa fare per proteggere chi usa la piattaforma.

TikTok crea dipendenza e mina la salute mentale degli utenti. E' quanto emerge dai risultati dell'indagine preliminare della Commissione europea sulle attività del social network cinese. La piattaforma social, secondo l'esecutivo Ue, viola infatti le norme della legge sui servizi digitali (Dsa). Nello specifico, sarebbe stata progettata in modo da coinvolgere il più possibile gli utenti, in.

