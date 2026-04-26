Salta il tavolo in Pakistan | americani a casa

Gli Stati Uniti hanno annullato all'ultimo momento il viaggio di Witkoff e Kushner a Islamabad, previsto per discutere questioni legate a Teheran. La decisione è stata comunicata con una nota in cui si afferma che un volo di 18 ore non ha senso e che gli iraniani possono contattare direttamente gli americani. La cancellazione ha interrotto le trattative previste per domani, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Naviga nell’incertezza il rilancio dei colloqui tra Washington e Teheran. Ieri, Donald Trump ha annullato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad. «Ho detto ai miei poco fa che si stavano preparando a partire: “No, non fate un volo di 18 ore per andare laggiù. Abbiamo tutte le carte in mano. Possono chiamarci quando vogliono, ma non farete più voli di 18 ore per sedervi a parlare del niente”», ha dichiarato il presidente americano, parlando con la corrispondente di Fox News, Aishah Hasnie. «Non vedo il senso di farli partire per un volo di 18 ore nella situazione attuale. È troppo lungo. Possiamo farlo altrettanto bene al telefono.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salta il tavolo in Pakistan: americani a casa Notizie correlate L’Iran alza la tensione ma il tavolo non saltaNello stretto di Hormuz alcune motovedette iraniane hanno tentato di bloccare una petroliera Usa, mentre nel Mar Arabico un drone di Teheran è stato... Bluff e minacce: forse salta il tavolo Usa-IranIl traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è arrestato bruscamente dopo gli spari di sabato contro due navi commerciali, ma nelle ore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salta il tavolo in Pakistan, la tensione sale a Hormuz: l’Iran sequestra due navi; Salta il tavolo in Pakistan: americani a casa; Blocco navale operativo, salta il tavolo di Islamabad; Oyebode in semifinale, Stoyanov manca due match-point e salta lo storico derby. I negoziati nel caos: tavolo resta vuotoDopo minacce, rinvii e conferme il negoziato salta, il ministro di Teheran lascia il Pakistan senza incontrare la delegazione americana ... msn.com Natuzzi, salta l'accordo al tavolo con il ministeroUna distanza incolmabile, scavata nonostante le decine di ore di trattativa. Anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dovuto prendere atto del fallimentare tentativo di avvicinare le ... rainews.it Clamoroso: Maria e i giudici lasciano lo studio, salta l'eliminazione. Cosa sta succedendo ad #Amicihttps://cityne.ws/g2dpi - facebook.com facebook Carburanti, se salta il taglio accise il diesel italiano sarà il più caro in Ue x.com