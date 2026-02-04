L’Iran alza la tensione ma il tavolo non salta

Una nuova escalation di tensione tra Iran e Stati Uniti. Nello stretto di Hormuz, alcune motovedette iraniane hanno tentato di bloccare una petroliera americana, creando nervosismo tra le due parti. Intanto, nel Mar Arabico, un drone di Teheran è stato colpito vicino alla portaerei Lincoln. La crisi sembra ancora lontana da una soluzione, ma al momento il tavolo negoziale regge.

Nello stretto di Hormuz alcune motovedette iraniane hanno tentato di bloccare una petroliera Usa, mentre nel Mar Arabico un drone di Teheran è stato colpito vicino alla portaerei Lincoln. Trump conferma i colloqui, che la Repubblica islamica vuol spostare in Oman. A che gioco sta giocando l’Iran? Quando ormai il processo diplomatico sembrava avviato, Teheran ha iniziato a porre degli ostacoli. Ieri, Axios ha riferito che la Repubblica islamica avrebbe chiesto di cambiare la sede dei colloqui di venerdì con gli Stati Uniti. In particolare, l’Iran vorrebbe che si tenessero in Oman, anziché a Istanbul, come precedentemente concordato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Iran alza la tensione ma il tavolo non salta Approfondimenti su Hormuz Usa "Tutte le opzioni sul tavolo", nel mirino le basi americane: l'Iran alza il tiro contro Trump L'Iran ha segnalato di essere in fase di valutazione di possibili azioni contro basi americane, secondo quanto comunicato dagli Stati Uniti. Iran in bilico, stop alle impiccagioni ma le proteste continuano: Trump non attacca, ma resta alta la tensione In Iran, le recenti proteste persistono nonostante la sospensione delle impiccagioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Hormuz Usa Argomenti discussi: Missili, droni e sottomarini: l'Iran alza lo scudo contro Trump; Iran, scontro totale con l’Ue sui Pasdaran: Teheran minaccia conseguenze mentre Trump alza la pressione militare; IRAN, SANAZ PARTOW: IL REGIME IRANIANO NON SI TIRA INDIETRO, MA ALZA LA SOGLIA DELLA VIOLENZA; Riad alza il tono sull’Iran, ma non vuole pagare il conto di una guerra. Iran, ripartono i negoziati: Trump apre al dialogo ma alza la pressione militareLa diplomazia è al lavoro, per organizzare un incontro in settimana tra Witkoff e i funzionari di Teheran ad Ankara. Ma vari nodi restano sul tavolo ... panorama.it Missili, droni e sottomarini: l'Iran alza lo scudo contro TrumpCrisi Usa-Iran in escalation: Teheran rafforza missili, droni e sottomarini mentre Washington invia la portaerei Abraham Lincoln nel Golfo. Rischio conflitto imminente. adnkronos.com Riad alza il tono sull’Iran, ma non vuole pagare il conto di una guerra x.com Gli Usa alzano il pressing sull’Iran con dieci navi da guerra. I russi pronti a evacuare la centrale nucleare di Bushehr. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.