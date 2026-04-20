Bluff e minacce | forse salta il tavolo Usa-Iran

Il tono tra gli Stati Uniti e l’Iran si fa più teso, con il presidente americano che ha accusato Teheran di insistere su condizioni inaccettabili per un nuovo accordo. In un messaggio pubblicato sui social, ha evidenziato che se non si firma, si rischia di interrompere ogni relazione tra i due paesi. La questione riguarda un possibile ritorno all’accordo sul nucleare, con il rappresentante statunitense che ha avvertito di conseguenze drastiche.

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è arrestato bruscamente dopo gli spari di sabato contro due navi commerciali, ma nelle ore successive emerge anche un primo segnale isolato che rompe il blocco. Secondo quanto riportato da Bbc Persian, la compagnia Tui Cruises ha annunciato che due proprie navi sono riuscite ad attraversare lo Stretto dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti. Le imbarcazioni, già prive di passeggeri perché rimpatriati in precedenza e con equipaggi ridotti, stanno ora navigando rapidamente verso il Mar Mediterraneo. Subito dopo l’attacco, però, la situazione è precipitata. I dati di Marine Traffic, citati da Cnn, indicano che la maggior parte delle navi presenti nell’area ha cambiato rotta, dirigendosi verso zone ritenute più sicure tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran

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