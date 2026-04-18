Salerno nuova vita per la Stazione Marittima | parte il restyling tra estetica e innovazione

A Salerno, in questi giorni, è iniziato un intervento di restyling sulla Stazione Marittima, coinvolgendo lavori di rinnovamento sia estetico che funzionale. L’obiettivo è migliorare l’aspetto esterno e aggiornare le strutture per rendere gli spazi più moderni e funzionali. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse aree della stazione, senza modificare la sua funzione principale di punto di approdo e partenza per i viaggi marittimi.

Un importante intervento di restyling sta interessando, in questi giorni, la Stazione Marittima di Salerno. L’opera, di circa 2.000 metri quadrati, sarà realizzata in tempi estremamente ridotti, a conferma dell’urgenza e della complessità del progetto. L’obiettivo dell’intervento, condotto dalla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, completato il restyling della nuova pensilina alla stazioneContestualmente entro l’estate partiranno i lavori di rifacimento del marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente innalzati da 25 cm a... Leggi anche: Salerno, completati i lavori di restyling della Stazione Irno Tutti gli aggiornamenti Si parla di: La testimonianza si fa rinascita nella mostra di Women for women; Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park. Salerno, un'altra stazione marittima: il grande sogno di De LucaUna stazione marittima bis. È questo il sogno di Vincenzo De Luca che tra numeri, dati e prospettive guarda al settore turistico e crocieristico con attenzione. Parla (già) da sindaco, in un noi che ... ilmattino.it