Cattolica ultimati i lavori e ripristinata la pavimentazione originaria in via Curiel

A Cattolica sono stati completati i lavori di ripristino della pavimentazione in via Curiel, dopo una rottura dell’acquedotto che aveva danneggiato il tratto pedonale. La sindaca, l’assessore ai lavori pubblici e l’assessora alle manutenzioni hanno confermato che la strada è stata ripristinata alla sua conformazione originale. La riparazione è stata portata a termine nelle ultime settimane.

Via Curiel, ultimati i lavori di risistemazione della pavimentazione. "Si è trattato del ripristino di quel tratto di strada pedonale dopo una rottura dell'acquedotto – spiegano la sindaca Franca Foronchi, l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l'assessora alle manutenzioni.