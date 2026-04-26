A Salerno, l’avvocato Simona Libera Scocozza si presenta come candidata al Consiglio Comunale, sostenuta da Franco Lanocita. La sua candidatura si concentra su temi come la legalità e il decoro urbano. La decisione arriva dopo aver annunciato il suo impegno in ambito politico, con l’obiettivo di rappresentare le istanze della comunità locale. La sua candidatura si inserisce nelle elezioni comunali in corso nella città.

? Cosa sapere L'avvocato Simona Libera Scocozza si candida al Consiglio Comunale di Salerno con Franco Lanocita.. Il programma elettorale punta su legalità, sicurezza urbana e rilancio economico delle periferie salernitane.. L’avvocato Simona Libera Scocozza ha annunciato ufficialmente la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno, entrando a far parte della coalizione che sostiene il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Dopo aver affrontato la sfida per la guida della città nelle passate amministrative, l’esperta legale rientra nel dibattito con l’intento di mettere le proprie competenze giuridiche e la propria esperienza al servizio dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Simona Libera Scocozza torna in campo: punta su legalità e decoro

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