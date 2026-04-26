Elezioni 2026 Simona Libera Scocozza candidata al Consiglio Comunale con Franco Massimo Lanocita

L’Avv. Simona Libera Scocozza ha annunciato la sua candidatura al Consiglio Comunale di Salerno, inserendosi nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita per le elezioni del 2026. La candidata sarà presente tra le liste che appoggiano il progetto politico del candidato sindaco e parteciperà alle iniziative e agli incontri di campagna elettorale previste nella città.

L’Avv. Simona Libera Scocozza annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Già candidata sindaca nelle precedenti elezioni amministrative, Scocozza torna in campo con l’obiettivo di portare in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno: ecco le liste a sostegno di Franco Massimo LanocitaSono tre le liste a supporto della candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita: Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno... Leggi anche: Elezioni comunali di Salerno, Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni comunali: ecco la lista Semplice Salerno con Elisabetta Barone Sindaco; Elezioni Comunali Salerno 2026, Franco Massimo Lanocita candidato sindaco: tutte le liste e i nomi; Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidati; Comunali, le liste a sostegno di Lanocita.