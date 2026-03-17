Oggi ricorre il 96° compleanno dell’archeologo Antonio Giuliano. La sua carriera si è distinta per un'ampia capacità di selezione e un senso visionario che ha influenzato il campo. È noto per aver utilizzato anche elementi onirici come strumenti di interpretazione e analisi. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della ricerca archeologica e degli studi storici.

“La sua enorme capacità selettiva. Il senso visionario, e l’uso dei sogni. Cittadini del mondo onirico e dell’impero. Una condizione rara, -rispondeva Antonio Giuliano ad Antonio Gnoli che in una intervista per La Repubblica ad aprile 2016, sorpreso per l’asciuttezza dei giudici gli chiedeva di cosa lo avesse affascinato del mondo antico – E poi c’era il senso dell’inestimabile che abbiamo perso. Tutto oggi si può comprare e vendere. Anche la vita. Capisce? Il mondo antico aveva il senso del definitivo, il nostro mondo ha solo il provvisorio”. Antonio Giuliano, “archeologo e storico dell’arte di grande fama internazionale, allievo di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi il grande archeologo Antonio Giuliano avrebbe 96 anni: un ricordo nel giorno del suo compleanno

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