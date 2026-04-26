Salerno il dramma di un padre al Genovesi | scena e tragedia XS

A Salerno, presso il Teatro Genovesi, si è svolta una scena drammatica raccontata attraverso il testo “Un borghese piccolo piccolo”, che chiude il Festival Nazionale Teatro XS. La rappresentazione, andata in scena il 26 aprile, è stata diretta da Marco Lombardi e portata in scena dalla Compagnia Giardini dell’Arte. La pièce si inserisce nel programma del festival dedicato a produzioni teatrali di piccola e media dimensione.

? Cosa sapere Il Teatro Genovesi di Salerno ospita Un borghese piccolo piccolo il 26 aprile.. La Compagnia Giardini dell’Arte chiude il Festival Nazionale Teatro XS con la regia di Marco Lombardi.. Il Teatro Genovesi di Salerno ospiterà alle ore 19 di domenica 26 aprile 2026 l’ultimo appuntamento in concorso del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno con la messa in scena di Un borghese piccolo piccolo. La serata, che segna il culmine della rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Eclissi sotto la guida artistica di Enzo Tota, vedrà sul palco la Compagnia Giardini dell’Arte. L’opera, scritta da Vincenzo Cerami e adattata per la scena da Fabrizio Coniglio, è frutto della regia di Marco Lombardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il dramma di un padre al Genovesi: scena e tragedia XS Notizie correlate Teatro Genovesi, terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di SalernoTempo di lettura: 3 minutiDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) terzo spettacolo in concorso... Festival Teatro XS Salerno: “Farà giorno” al Teatro GenovesiTerzo spettacolo in concorso per la XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi Il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dramma a Salerno, morto l'indiano abbandonato in fin di vita al Ruggi; Dramma al Ruggi di Salerno: morto il 36enne indiano abbandonato davanti al Pronto Soccorso; Teatro Verdi - Stagione Lirica e di Balletto 2026; Dramma a Salerno. Uomo precipita dal Viadotto Gatto e perde la vita. Il dramma dei Desaparecidos al Teatro Genovesi domenica 12Domenica 12 aprile 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) andrà in scena il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale ... gazzettadisalerno.it Dramma a Salerno. Uomo precipita dal Viadotto Gatto e perde la vitaSul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. Presenti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno per ricostruire ... ondanews.it Elezioni Comunali Salerno 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste - facebook.com facebook