Festival Teatro XS Salerno | Farà giorno al Teatro Genovesi

Il Festival Teatro XS Salerno si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 alle 19 al Teatro Genovesi, in via Sichelgaita 12a. La scelta di questa data deriva dall’esigenza di offrire una proposta teatrale accessibile a tutti, anche alle famiglie. La rappresentazione, intitolata “Farà giorno”, porta sul palco attori locali e promette un spettacolo coinvolgente. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, attira ogni anno un pubblico numeroso. L’ingresso è gratuito, e sarà possibile partecipare previa prenotazione.

Il Festival Teatro XS Salerno torna domenica 22 febbraio 2026 alle ore 19 al Teatro Genovesi, in via Sichelgaita 12a. In scena il terzo spettacolo in concorso della XVII edizione, con la Compagnia "La Cricca" di Taranto che porterà sul palco la commedia in due atti Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, con la regia di Aldo L'Imperio. Uno spettacolo intenso tra memoria e attualità. "Farà giorno" è una commedia intensa ma ricca di humour, già grande successo teatrale in passato con protagonisti Gianrico Tedeschi e Antonello Fassari. La scena si sviluppa nella stanza di Renato, vecchio partigiano e medaglia d'oro al valore della Resistenza.