Teatro Genovesi terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12a) terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. A salire sul palco sarà la Compagnia La Cricca di Taranto con la commedia in due atti Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi. La regia è di Aldo L'Imperio. "Farà giorno" è uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour, già grande successo del passato con protagonista sia Gianrico Tedeschi che successivamente Antonello Fassari. La scena si sviluppa nella stanza di Renato, vecchio partigiano e medaglia d'oro al valore della Resistenza, che si imbatte incidentalmente con Manuel, teppistello di periferia con spiccate simpatie nazifasciste.

