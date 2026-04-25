Salernitana a Foggia Cosmi annuncia | Ferraris giocherà

Nella partita tra Salernitana e Foggia, l’allenatore ha annunciato che Ferraris sarà in campo, nonostante la diffida. Tra i convocati figura anche un giocatore inglese, che potrebbe essere impiegato in vista dei playoff. Cosmi ha parlato di fronte alla squadra e ai tifosi, confermando la presenza di Ferraris e lasciando intendere che la formazione sarà decisa nelle prossime ore.

Inglese tra i convocati, in attesa dei playoff. Ferraris in campo, senza paura della diffida. Cosmi lancia messaggi all'ambiente, alla Salernitana, ai calciatori. Allo stadio Zaccheria, a porte chiuse dopo la maxi squalifica inflitta dal giudice sportivo al Foggia, la squadra granata deve vincere.🔗 Leggi su Salernotoday.it Salernitana - Foggia 2-1, la reazione dei tifosi a fine gara Notizie correlate Salernitana, il dilemma di Cosmi: Ferraris a rischio squalificaLa gestione dell’attacco della Salernitana si sposta su un binario tattico obbligato dopo la recente rete segnata da Achik e la diffida che grava su... Salernitana, Cosmi scommette su Ferraris: sfida decisiva al PicernoL’Arechi si prepara ad accogliere il Picerno per un confronto che assume i connotati di una prova generale per i playoff, in un momento in cui la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ultras Cosmi e il ricordo di Foggia: il tecnico era tifoso perugino nello spareggio; PARTITA 93 Foggia-Salernitana: Serse Cosmi e quella partita del ’93; Salernitana, Cosmi: 'Giocare sotto la Sud fa la differenza. A Foggia per conservare il terzo posto'; Salernitana, Cosmi alla ‘decima’. E quel passato da ultrà a Foggia. Salernitana a Foggia, Cosmi annuncia: Ferraris giocheràLa squadra granata insegue il terzo posto che consentirebbe di disputare i playoff entrando in scena il 10 maggio. Tra i convocati c'è anche Inglese ... today.it Serie C: la Salernitana si prepara alla trasferta di Foggia, le ultime di formazioneDopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Picerno, grazie al gol nel finale di Achik, la Salernitana si prepara all’ultima gara della stagione regolamentare contro il Foggia, in programma domani 2 ... infocilento.it Di Deo a SNP: «Salernitana a caccia di conferme per i playoff» "Le parole del viceallenatore del Picerno ed ex granata a Salerno nel Pallone" Continua a leggere sul nostro sito! #Salernitana #serieC #DiDeo #Foggia #playoff #Salerno #Sport #salerni - facebook.com facebook Allenamento congiunto / Salernitana-ASD Sanseverinese #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com