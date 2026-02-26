Scontro fra due auto nel leccese | morto anziano Stamattina

Oggi nel Leccese si è verificato un incidente tra due vetture lungo una strada che collega Presicce a Acquaeuca. L’impatto è stato frontale e, purtroppo, ha causato la morte di un anziano coinvolto nell’incidente. I dettagli sulle cause sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.