Scontro fra due auto nel leccese | morto anziano Stamattina

Oggi nel Leccese si è verificato un incidente tra due vetture lungo una strada che collega Presicce a Acquaeuca. L’impatto è stato frontale e, purtroppo, ha causato la morte di un anziano coinvolto nell’incidente. I dettagli sulle cause sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Scontro frontale per cause da dettagliare in un tratto della strada che collega Presicce-Acquaeuca, nel Salento. È morto nell'incidente un uomo di 81 anni che era alla guida di una delle vetture coinvolte. È rimasto ferito anche un motociclista che si trovava all'altezza di un incrocio.

