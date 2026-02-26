Scontro fra due auto nel leccese | morto anziano Stamattina
Oggi nel Leccese si è verificato un incidente tra due vetture lungo una strada che collega Presicce a Acquaeuca. L’impatto è stato frontale e, purtroppo, ha causato la morte di un anziano coinvolto nell’incidente. I dettagli sulle cause sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.
Scontro frontale per cause da dettagliare in un tratto della strada che collega Presicce-Acquaeuca, nel Salento. È morto nell'incidente un uomo di 81 anni che era alla guida di una delle vetture coinvolte. È rimasto ferito anche un motociclista che si trovava all'altezza di un incrocio.
Trani: scontro nella notte, un morto. Puglia, due tamponamenti in serata: nove auto coinvolte, dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisinoStrada statale 89, in provincia di Foggia: tamponamento per cause da dettagliare.
Tragico incidente in Ciociaria, scontro fra auto: un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere, arriva elisoccorsoTerribile incidente in Ciociaria, lungo la Monte Lepini, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata.
Scontro frontale fra due auto è avvenuto in mattinata sulla strada provinciale che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini, nel Salento. A perdere la vita è stato un 81enne di Presicce, Vitanton
Scontro tra due auto sulla Presicce–Lido Marini: 81enne alla guida muore sul colpo, un ferito VIDEO Coinvolto anche un motociclista che si trovava nelle vicinanze al momento dell'impatto, trasportato in ospedale in codice giallo
