Questa mattina una base italiana in Kuwait, situata ad Ali Al Salem, è stata colpita da un drone. La notizia è stata confermata dall’ambasciatore Luciano Portolano. Non risultano feriti tra le persone presenti nella struttura. L’attacco è stato segnalato dalle autorità italiane, che stanno valutando la situazione. La base rimane operativa, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

"Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto", spiega il capo di stato maggiore Luciano Portolano. Un velivolo è stato distrutto L'Italia non è in guerra con l'Iran. Ma la guerra è già entrata in casa nostra Un attacco ha colpito questa mattina la base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. A darne notizia è stato Luciano Portolano. "La base che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto", ha detto il capo di stato maggiore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un drone ha colpito una base italiana in Kuwait. Nessun ferito

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