Amministrative ventuno comuni al voto e tanti aspiranti sindaci | è corsa per chiudere le liste

Da lecceprima.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano meno di due settimane alla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative in provincia di Lecce. Ventuno i comuni coinvolti, con le elezioni che si svolgeranno tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono numerosi gli aspiranti sindaci che si stanno preparando a presentare le proprie candidature in questa tornata elettorale.

LECCE – Meno di due settimane alla presentazione delle liste per le prossime amministrative che rinnoveranno alcune dei consigli comunali della provincia di Lecce: sono, infatti, ventuno i paesi che andranno al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio.Tra le sfide più importanti ci sono grandi centri.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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