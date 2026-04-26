Nella lotta contro le nutrie sono stati adottati nuovi metodi, tra cui l'uso di carabine e dispositivi a infrarossi durante le operazioni notturne. È stato lanciato un allarme nelle risaie, dove si è deciso di svuotare l’acqua per limitare la presenza di questi animali. Le autorità si sono schierate a favore di misure che portino alla completa eliminazione delle nutrie dalle aree agricole.

"Siamo favorevoli a soluzioni che portino all’eradicazione delle nutrie, non possiamo permetterci di ospitarle nelle nostre campagne. Il territorio è estremamente fragile ed a rischio con tre fiumi che lo delimitano, 4200 chilometri di canali e il doppio di argini. E per buona parte sotto il livello del mare. Non è un’emergenza che investe solo l’agricoltura, ma la sicurezza di chi vive in queste zone", Massimo Piva, risicoltore, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, benedice le soluzioni che sono emerse per fermare l’avanzare del roditore durante l’incontro a Palazzo Giulio d’Este. "Il prefetto Massimo Marchesiello ha messo al centro dell’agenda la gestione della fauna selvatica", ribadisce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sale di livello la lotta alla nutria. La notte con carabina e infrarossi. Sos nelle risaie: svuotano l’acqua

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