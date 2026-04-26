Sal Da Vinci crolla a Domenica In Mara Venier costretta al silenzio

A poche settimane dall’Eurovision Song Contest, il cantante italiano è stato ospite di Domenica In, dove si è esibito e ha parlato della sua esperienza. Durante la trasmissione, ha affrontato diversi argomenti legati alla competizione e alla sua carriera musicale. Mara Venier ha condotto la puntata senza intervenire in modo diretto, rimanendo in silenzio mentre il cantante si esprimeva.

A poche settimane dall’ Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l’Italia, Sal Da Vinci si è raccontato nello studio di Domenica In. Un’intervista intensa costruita tra successi, ricordi familiari e momenti di grande commozione, fino alle lacrime che hanno lasciato Mara Venier senza parole. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Per sempre sì, negli occhi dell’artista partenopeo c’è ancora tutta la luce di un sogno inseguito per una vita intera. “Ho atteso così tanto tempo che ora mi godo tutto, c’è qualcosa di miracoloso in tutto questo”, ha detto. “Canto per chi ha perseverato nei sogni, sia per chi li ha realizzati sia per chi non ci è riuscito”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sal Da Vinci crolla a Domenica In, Mara Venier costretta al silenzio Notizie correlate Domenica In speciale Sanremo, Mara Venier in lacrime: incidente per Sal Da VinciMara Venier in lacrime nella puntata di Domenica In del 1 marzo 2026 dedicata al Festival di Sanremo. Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanremo, Sal Da Vinci in caduta libera a un passo dall'Eurovision: cosa succede in radio; Morandi live a Roma, Sal Da Vinci sul palco per un duetto speciale - Video; Sal Da Vinci verso Eurovision 2026 con Per sempre sì: il tour europeo e il rapporto con gli altri concorrenti; Eurovision 2026, Sal Da Vinci crolla nelle classifiche degli scommettitori: all'estero lo snobbano (ma in Italia no). Perché. Sal Da Vinci: Papà fiero di me, sapeva delle mie sofferenze| In lacrime a Domenica In: L’amore di mamma…Sal Da Vinci, ospite oggi a Domenica In, si racconta partendo dalla vittoria a Sanremo e ricordando gioie e dolori del passato. Sono passate poche settimane dal trionfo a Sanremo e Sal Da Vinci, come ... ilsussidiario.net Sal Da Vinci, scintille da Francesca Fagnani a Belve: la replica per la prima volta ad Aldo CazzulloOspite di Belve, condotto da Francesca Fagnani, Sal Da Vinci risponde per la prima volta alle critiche di Aldo Cazzullo dopo Sanremo 2026. donnaglamour.it Sal Da Vinci dal vivo: Sì o No - facebook.com facebook Elettra Lamborghini a Sal Da Vinci: “Uaglione mio, come andiamo” Elettra e Gabriele Corsi all’ #Eurovision per sempre sì! #Canzonissima #Eurovision2026 #ESCITA #ESC2026 x.com