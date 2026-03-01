Domenica In speciale Sanremo Mara Venier in lacrime | incidente per Sal Da Vinci

Durante la puntata di Domenica In trasmessa il 1 marzo 2026, Mara Venier si è mostrata molto emozionata e ha pianto in diretta, mentre parlava del Festival di Sanremo. La conduttrice ha dedicato il programma ai momenti più significativi dell’evento e ha condiviso le sue emozioni, mentre un incidente ha coinvolto Sal Da Vinci, che si è verificato durante la trasmissione.

Mara Venier in lacrime nella puntata di Domenica In del 1 marzo 2026 dedicata al Festival di Sanremo. Pochi minuti dopo, c'è stato anche un siparietto teso con Barbara Foria. Tutto nasce dall'esibizione di Serena Brancale con "Qui con me", un brano legato alla figura della madre, capace di colpire nel profondo la "Zia" e non solo. Nel clima già carico, la battuta di Foria per sdrammatizzare viene letta in modo diverso e la risposta di Venier è immediata. A completare il quadro, l'arrivo di Sal Da Vinci, vincitore della kermesse, con una caduta clamorosa. Come ogni anno, i cantanti del Festival di Sanremo sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In.