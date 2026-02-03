Sfondano la banca e portano via il bancomat | colpo da 300mila euro a Pozzuoli
La notte scorsa a Pozzuoli, dei ladri hanno sfondato la filiale di Unicredit e portato via la cassaforte del bancomat. Sono fuggiti con circa 300mila euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini.
San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca: colpo da 300mila euro
Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a San Vincenzo, si è verificata una rapina presso la filiale di Castagneto Banca.
Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clienti
Un blitz presso una banca di San Vincenzo ha portato al sequestro di tre funzionari e tre clienti coinvolti in un episodio da circa 300mila euro.
