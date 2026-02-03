Sfondano la banca e portano via il bancomat | colpo da 300mila euro a Pozzuoli

La notte scorsa a Pozzuoli, dei ladri hanno sfondato la filiale di Unicredit e portato via la cassaforte del bancomat. Sono fuggiti con circa 300mila euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.