Furto di farmaci oncologici e salvavita | fermato un napoletano colpo da quasi 300mila euro

Questa mattina i carabinieri di Benevento hanno arrestato un uomo residente nella provincia di Napoli, sospettato di aver preso parte a un furto di farmaci oncologici e salvavita. Il colpo, valutato circa 300 mila euro, coinvolgeva più persone. Il soggetto fermato è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

